. La conferma per il serbo è arrivata al rientro alla Continassa e non c’è stato bisogno nemmeno degli accertamenti al JMedical, anche se la certezza si avrà tra oggi e domani e Allegri potrebbe decidere comunque di concedergli un po' di riposo contro il Verona, per prudenza e in vista delle 9 partite di aprile tra campionato, semifinali di Coppa Italia contro l’Inter e quarti di Europa League contro lo Sporting,Rientrati Arkadiusz Milik, Alex Sandro e Fabio Miretti, Allegri dovrà invece fare a meno di Rabiot e Paredes, squalificati. Mentre per Bonucci si va verso una decisione in extremis. E, ultimi della lista, restano due big. Federicoè a disposizione, dopo l’esito positivo dei controlli al ginocchio sinistro in Austria, ma potrebbe partire dalla panchina. Discorso diverso, invece, per Paul: come spiega la Gazzetta dello Sport, reduce dal problema muscolare procuratosi prima della sosta, ieri si è sottoposto a nuovi esami al J Medical. L’esito dei controlli è stato incoraggiante, ma il rientro non sembra ancora imminente e non ha un orizzonte definito.