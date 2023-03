Tutti in attesa di capire le condizioni di Federico. Come racconta Tuttosport, durante Inter-Juve l'esterno aveva chiesto il cambio dopo appena 20 minuti dal suo ingresso in campo. Al termine dell'incontro, Allegri aveva spiegato: "Federico ha una tendinite che si porta dietro. Ha un po’ paura, ma non è nulla di che". Intanto, oggi l'esterno si sottoporrà a nuovi esami.Per TS, il blitz di Chiesa in Austria per un controllo dal professor Fink - il luminare che l'ha operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - si spiega anche così: per capire il perché dei costanti stop. Chiesa è rientrato in campo 10 mesi dopo il ko e non 6-8 mesi come inzialmente previsto: ha avuto rallentamenti sostanziali. Per il quotidiano, la preoccupazione è cresciuta, anche se dagli ambienti bianconeri "filtrano rassicurazioni sul fatto che la visita dal professor Fink sia un semplice controllo già concordato e slegato da qualsivoglia insorgere di complicanze e nuovi fastidi".