. Se il sondaggio per il prestito effettuato a più riprese dal Real Madrid non ha scaldato il cuore della dirigenza bianconera, il possibile ritorno di fiamma dei bavaresi può diventare decisivo. Il Bayern infatti, da settimane sta trattando con il Tottenham per Harry Kane, con il quale ha già un accordo. La fumata bianca però non c'è e stando alle ultime informazioni trapelate tra Inghilterra e Germania l'intera operazione sarebbe a rischio. Ecco allora che come riferisce calciomercato.com,agente di Vlahovic) per valutare la rinnovata disponibilità del serbo raggiungere Matthijs de Ligt. Con la Juve sempre in attesa di quell'offerta da 80 milioni (almeno) bonus inclusi, quella da poter definire “irrinunciabile” utilizzando un termine caro a Cristiano Giuntoli.Intanto è in programma tra oggi e domani una conference call tra Juve e Chelsea molto importanteSe invece ci dovesse essere l'affondo del Bayern per l'ex Fiorentina, tutto sarebbe più semplice. Il giocatore gradirebbe ancora di più la destinazione e soprattutto sull'asse Londra-Torino si parlerebbe solo di Romelu. D'altronde, Juve e Chelsea avevano già trovato una base di accordo sulla valutazione di Lukaku (circa 40 milioni).