Come racconta Gazzetta, patti chiari e amicizia (più o meno) lunga: rinnovo o cessione. La Juventus e Federicoda un lato seguono con attenzione gli ultimi sei giorni di mercato, ma dall’altro iniziano a pensare al futuro. Un’offerta last minute irrinunciabile non si può escludere a priori ai tempi dell’Arabia Saudita e dell’effetto domino che possono scatenare i petrodollari.La permanenza è più probabile.Se sarà addio (il contratto scade nel 2025), non sarà gratis. È soltanto un punto di partenza, ma è tutt’altro che un dettaglio perché consente alla Juventus e a Chiesa di programmare le prossime mosse con maggiore serenità