La Juventus continua a perseguire l'obiettivo di Franck. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il club bianconero intensificherà i contatti con l'entourage del giocatore e ha già sondato la situazione con il Barcellona. Attualmente si discute la possibilità di un arrivo in prestito, anche se sembra che il centrocampista ivoriano non abbia l'intenzione di tornare in Italia. Nonostante le sfide che potrebbero presentarsi, la Juventus si impegna a fare il possibile per convincere Kessie a unirsi alla squadra bianconera.