Pressing forte, un po' più forte. La Juventus è pronta a fare sul serio per Leandro Paredes: il centrocampista è molto più di un'ipotesi e adesso può diventare un'opportunità per i bianconeri, anche in virtù del contratto in scadenza nel 2023 e non ancora discusso tra le parti.



LA VALUTAZIONI - Il Psg continua a valutarlo 20 milioni: troppi, per le casse bianconere. Come racconta Tuttosport, i contatti restano fitti e non si fermano. Fino allo scorso weekend, un'accelerata dopo l'altra ha aperto chiaramente la pista che porterebbe Leandro a Torino, tappa sfiorata più volte durante la sua cariera. Al momento, per Tuttosport, alla Continassa stanno studiando la giusta strategia per spalmare il suo lauto ingaggio. Parliamo di di 7 milioni all'anno: alla Juve, si tratta del tetto massimo.