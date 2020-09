3









La Juventus riallaccia i contatti per Alvaro Morata. Il rallentamento dovuto al doppio affare Milik-Dzeko e lo stallo nell’arrivo del bosniaco ha spinto la dirigenza bianconera a guardarsi intorno. E come riporta Sky Sport, si è riaccesa la pista per l’ex attaccante bianconero in forza all’Atletico Madrid, che per la prima volta ha aperto al prestito con diritto di riscatto, in particolare 10 milioni per il prestito e 45 per l’opzione di acquisto.



ATLETICO-SUAREZ - È di queste ore la notizia della possibile accelerata dell’Atletico per Luis Suarez, abbandonato definitivamente dalla Juventus a causa delle lunghe tempistiche burocratiche legate al passaporto italiano. Anche i Colchoneros devono stare attenti alle proprie finanze, e l’uruguaiano potrebbe sbarcare solo a fronte di una cessione importante. E in questo senso, ecco l’apertura al ritorno in bianconero di Morata