La Juventus continua a tenere i fari puntati su Marash Kumbulla. Il reparto difensivo è ben coperto e di alta qualità, ma il centrale dell’Hellas Verona è stata la rivelazione della Serie A nel suo ruolo, e per questo la dirigenza bianconera tiene le antenne sintonizzate. Come riporta Sky Sport, sono stati registrati nuovi contatti da parte della Juve, che al momento non affonda. Al momento, l’Inter resta in pole in virtù dei discorsi avviati già nel mercato di gennaio, più indietro invece la Lazio. La concorrenza, nel frattempo, ne sta aumentando il prezzo: il club scaligero chiede 28 milioni di euro più 7 di bonus per il classe 2000.