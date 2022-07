E chi lo sostituirà,La Juventus parla con il Bayern per la cessione del difensore olandese, in contemporanea tesse la tela per individuare il successore. Anche ieri Federico Cherubini, come racconta Gazzetta, ha avuto nuovi contatti per Koulibaly. Nel mirino c'è anche il francese Kimpembe.Per KK si è intanto mosso anche il Chelsea, a caccia di interpreti di primo piano per Tuchel. L'agente di Koulibaly, Ramadani, ha incontrato gli uomini mercato dei Blues. Pronta una proposta da 9 milioni netti per un triennale al difensore legato al Napoli per una sola stagione. I vertici della società londinese, però, sinora non hanno fatto mosse ufficiali, né con il Napoli, ma neanche con la stessa Juve per De Ligt.Ecco perché bisogna prestare molta attenzione alla situazione di Kimpembe: il Psg valuta il difensore circa 25 milioni, ma è disponibile anche a prendere in esame uno scambio. Secondo le aspettative bianconere l’ipotesi migliore sarebbe lo sbarco di Moise Kean in Francia.