Secondo il Corriere dello Sport, alla Juve è in atto un autentico casting. Con l'Arsenal sono avviati i contatti per il brasiliano Gabriel, diventato una prima scelta della Juve anche con l'obiettivo di trovare l'incastro giusto per agevolare l'uscita di Arthur proprio verso i Gunners: più facile a dirsi che a farsi uno scambio, l'Arsenal valuta Gabriel quasi 50 milioni e punta ad abbassare invece la valutazione del centrocampista bianconero, ma c'è dialogo e la parti si riaggiorneranno.