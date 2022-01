Anche oggi ci sono stati contatti per Azmoun. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se la Juventus dovesse fare un'offerta concreta per il giocatore, a quel punto i bianconeri potrebbero davvero battere la concorrenza di squadre francesi, Lione su tutti. I bianconeri lavorano tanto sul mercato per sostituire Chiesa: l'identikit per il nuovo acquisto non sarà certamente un sostituto di ruolo dell'esterno, ma un centravanti di ruolo.