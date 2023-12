In patria non hanno dubbi, se c’è da raccontarlo con un paragone quello scelto è con: mica male. Altri, invece, scelgono come metro di paragone Stevan, per la possibilità di portare in alto il calcio montenegrino. Insomma, c’è grande fiducia sulle qualità di Vasilije, classe 2006 di proprietà dele finito nel mirino dellaNell’aprile 2022, Adzic, giovanissimo, ha fattoi l suo debutto con la prima squadra, debutto bagnato con gol. Una rete che gli ha permesso di essere il secondo calciatore più giovane a segnare nel campionato montenegrino: per lui, bruciare le tappe è ormai un’abitudine. In questa stagione, lo score dice: 15 presenze 4 gol e 1 assist in campionato, 2 presenze nei preliminari di Champions League, 2 presenze 1 gol e 1 assist nei preliminari di Europa League.Può partire in mezzo al campo, così come da esterno alto: la duttilità, dote tanto apprezzata nel calcio moderno, è una sua caratteristica. Tecnica, creatività e tiro dalla distanza completano il quadro di questo ragazzone altoDi recente,. Segno che l’interesse per il calciatore c’è ed è vivo. Ma, per il momento, si trattata di prese di informazioni e fasi preliminari della trattativa. Riflessioni in atto, infatti, dalle parti della Continassa:. Si prende tempo, con la speranza che la folta concorrenza non piazzi il colpo in anticipo.