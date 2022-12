Nel quartier generale della Continassa si attendono solo i rientri di Paredes e Di Maria, rimasti più a lungo in Argentina per godersi prima i festeggiamenti post Mondiale e poi le rispettive vacanze con famiglie al seguito. Chi è pronto a fare rientro invece è Adrien, atteso quest'oggi a Torino e pronto per disputare la seconda parte di stagione che, potrebbe aprirgli porte e scenari diversi per il prossimo anno. E' noto da tempo infatti, che la mamma agente Veronique avrebbe chiesto unalla società bianconera per poter prolungare i rapporti con suo figlio. Cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro e che quasi difficilmente la Juve risucirà a soddisfare. Ecco perchè il francese avrebbe già, con mezza Europa che lo vorrebbe nella propria rosa.- Ma prima la Vecchia Signora proverà l'ultimo disperato tentativo e per farlo si affiderà quasi totalmente a Massimiliano. L'allenatore livornese è infatti un mentore per Rabiot, rilanciatosi proprio grazie a Max in questo avvio di stagione e che potrebbe anche decidere di continuare a 'lavorarci' insieme. E' proprio in questo che fa affidamento la Juve, ma le sirene che suonano all'estero fanno immaginare degli epiloghi differenti, rispetto a quella che potrà essere la sua permanenza.- Le minacce più insidiose arrivano dall'Inghilterra, conda ormai diversi mesi. Chelsea, Manchester United e Liverpool seguono infatti con grande interesse l'evolversi della situazione, ma al momento ne Rabiot, ne tantomeno sua madre hanno fretta di dover decidere, dato che il manico del coltello è ben saldo nelle loro mani.