Nuovi contatti tra la Juventus e l'Everton per Moise Kean. Il bis è un'opportunità ghiotta per tutte le parti in corsa: secondo Tuttosport, lo è "per i bianconeri, a caccia di una quarta punta da utilizzare non solo in caso di bisogno e che non occupi uno slot in lista Champions; per l'Everton, che si è goduto ben poco le prestazioni dell'attaccante; per il giocatore, che a Torino ha lasciato un buon ricordo". Un buon ricordo che adesso può tornare realtà, dunque farsi largo nel presente. A patto che l'Everton accetti la proposta di prestito biennale con obbligo di riscatto. Ecco, magari l'inserimento di Aaron Ramsey nella trattativa potrà aiutare. Certamente.