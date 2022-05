Solo la Juve. Che corre forte, e adesso può anche inventare: i bianconeri sono a "una telefonata" da Angel Di Maria. Come racconta il Corriere deello Sport, anche l'Atletico Madrid si è defilato, complice l'età del giocatore e chiaramente le richieste economiche. La Juventus è l'unica risorsa pre Mondiale per il Fideo. Che ieri a Parigi, in occasione della finale di Champions League, ha visionato da lontano il nuovo contatto tra gli emissari bianconeri - non Cherubini - e l'entourage del calciatore.



I DETTAGLI DA SISTEMARE - La Juve ha deciso di garantire al giocatore il massimo del tetto ingaggi, sulle nuove linee guida della società non si transige. Di Maria avrà dunque uno stipendio di 7 milioni più bonus per stagione, nelle intenzioni dell'argentino c'è poi il ritorno in patria a fine contratto. Ecco, ma quando? Il nodo resta proprio la durata dell'accordo: la Juve potrebbe venire incontro a Di Maria se accettasse un biennale, così da sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita.