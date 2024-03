In casa Juve si sta lavorando per cercare di preparare al meglio la prossima sfida di campionato in programma contro la Lazio, con i bianconeri che hanno come unico imperativo quello di vincere per cercare di guadagnare punti importanti in ottica di quella che sarà la lotta al quarto posto. In queste ore però si sta parlando anche di mercato, con il nome di Huijsen che da qualche ora sta tenendo banco. Stando a quanto riportato da Repubblica però, non dovrebbero esserci ostacoli sul ritorno a Torino del difensore.