Prosegue il percorso di recupero di Mattiadopo il grave infortunio al ginocchio. Nella giornata di oggi, nuovi accertamenti al JMedical per l'esterno per osservare come risponde il fisico e come sta il ginocchio infortunato dopo il ritorno in campo e il lavoro con il pallone. Nel programma stilato dallo staff, De Sciglio potrebbe tornare a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la sosta per le Nazionali. Per vederlo regolarmente in gruppo, invece, si dovrà aspettare l'inizio del 2024.