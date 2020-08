3









Dalla sponda rossa a quella blu: Manchester sempre nei pensieri della Juventus, attualmente solo per il mercato in uscita. Dopo aver parlato di Douglas Costa e Bernardeschi ormai obiettivi di mercato dello United, è il City adesso a essere il centro del mondo di Fabio Paratici, di ritorno in Italia dopo i suoi giorni londinesi per scaldare il mercato. La squadra di Guardiola, dopo aver imbastito lo scambio tra Danilo e Cancelo nella scorsa stagione, sta pensando ora ad Alex Sandro.



L'IPOTESI - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pep ha chiesto espressamente un esterno mancino alla sua dirigenza. Alex ha tutto ciò che serve, per questo è partita l'offensiva. "Il City ha preso precise informazioni sul brasiliano", scrive la Rosea. Sandro ha un contratto fino al 2023 e per la Juve non è considerato incedibile, per quanto la richiesta di partenza dei bianconeri viaggi attorno ai 30 milioni di euro. Staremo a vedere.