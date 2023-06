La Juve fa filtrare una sola novità per il futuro: si riparte da Massimiliano Allegri. E' quanto ribadisce il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea come - al netto delle voci di corridoio e dei rumors di radiomercato -, dalla Continassa si viaggia compatti e nella stessa direzione. Ossia quella che garantirebbe la permanenza di Max."E se Allegri ha dichiarato apertamente di voler restare non soltanto in virtù del contratto che lo blinda fino al 30 giugno 2025,", scrive ancora il quotidiano.Intanto, nei prossimi giorni ci sarà un summit di mercato piuttosto centrale per definire le linee guida della campagna acquisti, con il progetto di ridimensionamento costi e abbassamento dell'età media destinato a proseguire.Che sottolinea: l'obiettivo della dirigenza è metterlo finalmente nelle condizioni di potersi dedicare alla guida della squadra sul campo dopo un biennio passato a gestire situazioni che col calcio avevano poco o nulla a che fare.