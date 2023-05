Come racconta Gazzetta, restano i dubbi sulla situazione legata a Dusan. Può partire, il serbo. Pagato alla Fiorentina la cifra monstre di 80 milioni di euro, non è stato il crac che tutti s’aspettavano e adesso rischia di essere sacrificato nella prossima sessione estiva per questioni di bilancio (senza Champions sarà difficile trattenerlo).