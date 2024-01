Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,, esterno sinistro serbo della Juventus e ex Eintracht Francoforte, è oggetto di interesse da parte dell'Al-Hilal in Arabia Saudita. L'ipotesi è che Kostic possa unirsi ai connazionali Milinkovic e Mitrovic presso il club saudita.classe 1994 e ex Fiorentina, attualmente in forza al Toronto FC, in prestito. Questa mossa sembrerebbe finalizzata a colmare la possibile partenza di Kostic e garantire ulteriori opzioni nell'organico della squadra.Il calciomercato è spesso soggetto a rapidi cambiamenti, e le trattative possono evolversi in modi imprevedibili. Resta da vedere se la Juventus opterà per questa strategia di mercato e come si svilupperanno le trattative riguardanti Filip Kostic e Federico Bernardeschi.