Lasi trova di fronte a un dilemma riguardo ai suoi portieri titolari.sono entrambi di alto livello, ma avere due portieri di tale calibro sembra eccessivo per una squadra che al momento non partecipa a competizioni europee. Come racconta Gazzetta, la questione riguarda sia la gestione della rosa che le ambizioni dei giocatori stessi. Con un calendario ridotto, composto principalmente da campionato e Coppa Italia nella seconda metà della stagione, avere un portiere titolare sembra più che sufficiente per affrontare mediamente una partita alla settimana.Finora la Juventus ha operato come una delle squadre di punta, impegnate ogni tre giorni, e si spera che questa necessità possa tornare attuale già a partire dalla prossima estate, dopo un periodo di transizione. Tuttavia, le esigenze del club devono anche considerare le diverse posizioni dei portieri coinvolti. Szczesny, che dal punto di vista finanziario potrebbe essere sacrificato (guadagnando 6,5 milioni netti e avendo un contratto fino al 2025, come Perin, che guadagna solo 1,5 milioni), non ha intenzione di lasciare Torino. Questo perché ha trovato condizioni di vita ideali nella città e si sente un membro importante del gruppo. Indubbiamente lo è, ma anche il suo vice non è da meno. La Juventus sarebbe disposta a cedere Szczesny gratuitamente per liberarsi del suo ingaggio, mentre potrebbe addirittura richiedere una somma minima per il trasferimento di Perin.