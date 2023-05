Oltre i 10 punti di, i 4 schiaffie la situazionein costante divenire, la Juventus rischia di vedere adesso aggiungersi altro caos a quello che già gira attorno alla società. Come racconta Il Giornale, la "Juventus è nuda". E cioè: quella che tutti conoscevano come la vera Juve, esattamente "non esiste più". Anche quella degli Agnelli è un ricordo, da Gianni a Umberto, fino ad Andrea.- Per il quotidiano, la sanzione di ieri è "soltanto un primo atto di un processo lungo che tornerà a picchiare su un corpo malato", la giustizia penale potrebbe avere conseguenze dunque drammatiche, mentre "quella cosiddetta sportiva ha già offerto quadri da avanspettacolo". Si torna sulla situazione contabile ("terribile") e soprattutto ripiomba un vecchio adagio attorno alla società: "servono investitori stranieri, serve uscire dalla Borsa, serve cancellare questo presente, ricordando un passato che non tornerà più".