Secondo The Telegraph, Dusansarebbe molto gradito all'Aston Villa. Unai Emery sta spingendo forte per portarlo in gruppo. Ancora però non sono chiare le intenzioni dell'attaccante della Juventus.Non solo Aston Villa, però. Il Bayern non ha ancora colmato il vuoto lasciato da Robert Lewandowski e il Manchester United non ha sostituito veramente Cristiano Ronaldo. E se il ricco Newcastle pensa a un nove forte e di prospettiva da abbinare a Isak in vista del sempre più probabile ritorno in Champions, al Chelsea tutto o quasi dipenderà dal rientro o meno di Romelu Lukaku, in cima ai desideri di Mauricio Pochettino, l’allenatore scelto dai Blues per il 2023-24.