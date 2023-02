Anche Arekal. L'attaccante polacco prosegue il lavoro di recupero, in seguito all'infortunio subito nelle scorse settimane. Arek ha avuto una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tradotto in parole povere, oltre un mese di stop assicurato, a essere prudenti. Ecco, quel mese è passato ma all'orizzonte ancora non è intravisto il suo recupero. Oggi nuovi esami per capire quando e come potrà tornare a lavorare coi compagni.