L'assenza disi è sentita parecchio contro la Sampdoria, è stata determinante. Il calciatore argentino è in fase di recupero dopo l'infortunio all'adduttore. Come annunciato dal bollettino medico della Juventus, giovedì saranno passati 10 giorni dall'infortunio e il Fideo dovrebbe essere nuovamente visitato al JMedical per capire come procede il percorso di recupero.