Come racconta Gazzetta, il controllo è prenotato, il viaggio anche. Appuntamento a Innsbruck, alla clinica Hochrum. Il professor Christian, il guru delle ginocchia, ha in agenda per lunedì una visita con Federico, uno dei tanti pazienti illustri finiti sotto i suoi ferri negli ultimi anni. L’attaccante della Juventus, reduce dall’operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro del gennaio 2022 (ricostruito dallo stesso Fink) e dalla recente distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite, ha programmato il blitz in Austria per cancellare i timori dopo i recenti stop contro Friburgo.