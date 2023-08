Alexha recentemente sottoscritto un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2024, grazie al numero di prestazioni durante la stagione 2022-2023. Nonostante il legame contrattuale rafforzato, il suo futuro con i bianconeri rimane in bilico, poichédell'Arabia Saudita sembra essere molto interessato a portare il giocatore nel loro club.Il cammino di Alex Sandro nella Serie A italiana è stato caratterizzato da successi, ma anche di alti e bassi. Sandro, per Allegri, resta però una delle colonne portanti della retroguardia della Juventus. La sua esperienza nel calcio europeo ha contribuito a catturare l'attenzione di numerosi club, e l'Al Hilal sembra essere uno dei principali contendenti nella corsa per acquisire il suo talento. L'Al Hilal non è nuovo all'acquisizione di giocatori di talento, avendo già fatto incetta di stelle come Ruben Neves, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic Savic. Con queste firme di rilievo, sembra che il club saudita voglia rafforzare ulteriormente la sua rosa con un difensore esperto. La decisione finale potrebbe dipendere anche dai desideri di Alex Sandro stesso. Il giocatore brasiliano potrebbe valutare la possibilità di ottenere un ricco contratto altrove, chiaramente la questione economica potrebbe avere un ruolo cruciale. L'Al Hilal potrebbe essere disposto a offrire un contratto più vantaggioso dal punto di vista finanziario, il che potrebbe indurre il giocatore a valutare attentamente la sua opzione.