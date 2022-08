Come racconta il Corriere dello Sport, anche un'operazione in dirittura d'arrivo come quella con Depay ora prevede dei costi che necessitano di nuove e ulteriori riflessioni: ingaggio da 5,5-6 milioni netti per almeno due anni più bonus, senza dimenticare le commissioni. Un colpo in attacco rimane necessario, ma ogni mossa va pesata sotto ogni punto di vista.