Metti un incontro a pranzo, ovviamente orario americano: all'Hotel Four Season di Las Vegas,ha raggiunto prima di tutti il tavolo dove si consumerà un altro incontro per la. Si vedranno in tre, i tre che restano: da una parte il numero uno del Barcellona, dall'altra il numero uno del Real Madrid. Tra i due fuochi, Andrea Agnelli, che non era partito con la squadra poiché già negli Stati Uniti per affari.Nuove prove di, dunque. Nuovi incontri e prossimo percorso già tracciato. Le battaglie in Tribunale sono una parte fondamentale, ma il lavoro dei tre club continua. E il Soccer Champions in America n'è una testimonianza.