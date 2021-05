Nuova vita per Sami Khedira. A gennaio era volato nella sua Germania, all’Hertha Berlino, salutata la Juventus dopo un braccio di ferro per la risoluzione contrattuale. Pochi giorni fa l’annuncio del tedesco, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Adesso, l’ex Real Madrid è voltato in America, non per giocare nell’MLS, ma per commentare gli Europei per ESPN. Nuova vita da commentatore dunque per Khedira.