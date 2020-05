Conteso da Porto e Benfica la scorsa estate, Mattia Perin ha dovuto aspettare gennaio per lasciare la Juventus e fare ritorno, in prestito, al Genoa. Il portiere, però, resta di proprietà bianconera e così potrebbe diventare una pedina di scambio utile sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, Perin rappresenta una delle possibili chiavi di volta per arrivare a Federico Chiesa, con la Fiorentina che accoglierebbe volentieri il portiere nel giro della Nazionale. Bisognerà capire quali saranno le valutazioni fatte dei giocatori, con la Fiorentina che da tempo ha fatto capire di non voler fare sconti per Chiesa.