Il contratto fino al 2024 invita alla calma, ma da sempre la Juventus ha riconosciuto i meriti dimostrati sul campo attraverso un ritocco dell’ingaggio. Come riporta il Corriere di Torino, il club sta ragionando in questa direzione per Rodrigo Bentancur, colonna portante del centrocampo bianconero su cui Andrea Pirlo potrà contare. L’uruguaiano guadagna circa 2,5 milioni di euro netti a stagione e nell’agenda di Fabio Paratici c’è la volontà di blindare l’ex Boca, con un ritocco verso l’alto dello stipendio.