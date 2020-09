C'è una nuova pretendente per Arek Milik, attaccante del Napoli che va in scadenza al termine della stagione. Il polacco era nel mirino della Juve qualche mese fa ma ha perso posizioni a danno di Dzeko e soprattutto Luis Suarez. Secondo Sportmediaset il Tottenham avrebbe messo gli occhi sul polacco e questo sarebbe comunque un problema per la Juve perché se Milik passa agli Spurs la Roma si terrebbe stretta Dzeko e i bianconeri perderebbero un'alternativa importante sul mercato nel caso in cui non arrivasse Suarez.