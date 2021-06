La Juventus non vuole farsi scappare Manuel Locatelli, in risalto nelle prime due partite dell’Italia in questo Europeo. La concorrenza è alta, per questo il club bianconero vorrebbe accelerare i tempi anche perché, alla luce di queste prestazioni, il prezzo del centrocampista del Sassuolo rischia di salire ancora. Stando a quanto riporta Tuttosport, tra le squadre in corsa per l’ex Milan ci sarebbe anche l’Arsenal.