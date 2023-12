Nuova pretendente per Samuel. Si tratta del, che secondo i colleghi di Calciomercato.com potrebbe fare un tentativo concreto per lui a gennaio mettendo i bastoni tra le ruote al, segnalato sulle sue tracce da mesi. L'ostacolo principale per il club francese è la valutazione che fa ladell'esterno classe 2003: circa 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva.