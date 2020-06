Non solo rinforzare la Juventus di Maurizio Sarri, ma il club lavora anche sui giovani prospetti che ha in casa. Un nome richiesto da diverse squadre di Serie A è quello di Wesley, terzino destro brasiliano in forza nella Juventus Under 23 di Fabio Pecchia e negli ultimi giorni anche a stretto contatto con la prima squadra, in totale emergenza sul fronte di terzini. Ecco: a farsi sotto è stato di nuovo il Verona, che aveva già preso in prestito il ragazzo nella prima parte di stagione. Lo riporta Tuttosport.