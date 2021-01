1









Dopo lo scambio tra Aké e Tongya con il Marsiglia, la Juventus sta studiando un nuovo affare con l'Atalanta. Ai nerazzurri piacciono Vogliacco (del Pordenone ma sul quale i bianconeri hanno un diritto di recompra) e Beruatto, Paratici sta valutando su chi potrebbe servire all'Under 23 tra i giovani dell'Atalanta. Domani verranno messi tutti i nomi sul piatto, in attesa poi di iniziare la trattativa per trovare una quadra. A riportarlo è Tmw. La Juve si muove anche sul mercato dei giovani, nuova plusvalenza in arrivo.