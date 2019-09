È stato annunciato oggi l’accordo di sponsorizzazione tra la Juventus e 10bet, società di scommesse maltese. La partnership, si legge in una nota della società bianconera, riguarderà solo i mercati esteri, visto il divieto di "sponsorship" introdotto dal Decreto dignità per le società di gioco in Italia. Il player 10bet, riporta AGIPRONEWS,avrà il compito di sviluppare contenuti promozionali e attività promozionali per i tifosi juventini, inclusi omaggi e contenuti esclusivi; per i bianconeri si tratta di un ulteriore passo verso l’espansione del marchio a livello internazionale. «Lavoreremo insieme esclusivamente fuori dall’Italia - ha spiegato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus - L’accordo di oggi si adatta perfettamente al progetto di crescita internazionale che la società sta portando avanti da anni». «Siamo entusiasti di collaborare con un marchio prestigioso come la Juventus, con cui condividiamo gli stessi valori e gli stessi principi», ha commentato un portavoce di 10bet. La società di scommesse attualmente non è presente in Italia, mentre è operativa a Malta, in Svezia, Irlanda e Gran Bretagna (dove è lo sponsor di maglia del Blackburn Rovers).