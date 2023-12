Mats Wieffer, 24enne del Feyenoord è il nuovo nome che interessa alla Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo. L'olandese ha segnato tre gol in stagione tra Eredivise e Champions League dove ha affrontato anche la Lazio nel girone. Gioca prevalentemente come mediano ed è un titolarissimo del Feyenoord. Giuntoli è al lavoro per dare un centrocampista ad Allegri nel mercato di gennaio e tra le opzioni, riporta il Corriere dello Sport, c'è anche Wieffer.