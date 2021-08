La Juventus continua a vagliare profili per il centrocampo. I due fronti aperti sono Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Se ne aprirà un terzo? Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, ha infatti offerto Renato Sanches!

A rivelarlo è L'Equipe. A fare luce è Calciomercato.com: "In scadenza nel 2023 col Lille, costa 35 milioni di euro, una cifra alta ma trattabile. La Juve ha ascoltato ma per il momento ha deciso di non procedere. La priorità resta Locatelli, per il quale sono attesi nuovi contatti con il Sassuolo, senza dimenticare Pjanic, molto gradito ad Allegri, come occasione di fine mercato.".