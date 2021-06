Dopo un anno, il primo in tutta la sua vita da allenatore, Andrea Pirlo ha lasciato la Juventus. La decisione è arrivata dalla società, che ha preferito puntare su un cavallo di ritorno dal pedigree comprovato, ovvero Massimiliano Allegri. Ma il Maestro è solo alle porte della sua lunghissima carriera da tecnico ed è pronto a rimettersi subito in gioco. Stando a quanto riporta il SecoloXIX, Pirlo è un’idea per la panchina della Sampdoria, che non ha ancora designato il successore di Ranieri.