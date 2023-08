Juventus e Monaco sono sempre più vicine a trovare l'accordo per Denis Zakaria. Il club monegasco ha presentatobonus inclusi. Dall'altra parte, come riporta Fabrizio Romano, i bianconeri continuano a chiedere 25 milioni per concludere l'operazione. Parti quindi più vicine.Passi in avanti anche per quanto riguarda l'accordo tra il Monaco e il centrocampista svizzero, visto che l'allenatore Hutter, che lo ha già allenato in passato, spinge per averlo.