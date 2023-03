Rieccolo, Arek. Sabato sera, contro il Verona, lapotrà contare finalmente su un attacco che non sarà interamente sulle spalle di Dusan. Intanto perché rientra Moisedalla squalifica, poi perchéè a posto e ci sarà anche Angel, reduce dal minutaggio con l'Argentina. Infine, si rivedrà proprio l'attaccante polacco: un recupero fondamentale per gli equilibri dell'attacco bianconero, di fatto un titolare aggiunto e non una semplice alternativa.Milik dovrebbe essere anche il primo colpo della nuova Juventus. Infatti, accordi alla mano, entro il 30 aprile la Juve potrà infatti esercitare il diritto di riscatto. Con il Marsiglia è stato definito tutto già la scorsa estate, basteranno 7 milioni (più 2 di bonus) pagabili in tre esercizi. Tutto apparecchiato. E tutto in linea con le necessità dei bianconeri. Come racconta Calciomercato.com, il giocatore polacco e il suo entourage attendono solamente un segnale dalla Juve, in programma nei prossimi giorni. Non sembrano esserci rischi in tal senso.Per CM, un passaggio sull'asse Torino-Marsiglia però potrebbe arrivare. La Juve potrebbe chiedere di prorogare la scadenza del diritto di riscatto al 31 maggio o al 30 giugno mantenendo le stesse condizioni. Si tratta di "una riflessione attualmente in corso alla Continassa ma che non sembra vincolare ciò che poi conta davvero: il fatto che Milik possa diventare a tutti gli effetti il primo colpo della Juve che verrà".