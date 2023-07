Il Corriere dello Sport parla di una nuova ipotesi per il futuro di Leonardo, messo ufficialmente fuori rosa dalla: il difensore potrebbe essere inserito in uno staff tecnico al seguito di un allenatore, come assistente tattico per il ruolo che ha sempre ricoperto da giocatore. Sarebbe quindi il suo primo passo concreto verso una carriera in panchina, quella che ha sempre detto di voler intraprendere una volta appesi gli scarpini al chiodo.