Matteo Brunori può restare al Palermo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rosanero può dare il via al nuovo corso in Serie B proprio a partire dal suo bomber dei record, forte della potenza economica dello sceicco Mansour che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. L'attaccante, da parte sua, resterebbe volentieri in Sicilia, ma ogni decisione dovrà essere presa di concerto con la Juve, proprietaria del suo cartellino, che non intende cederlo ancora in prestito. La sua valutazione si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro.