Si parla anche di mercato, in queste giornate condizionate, inevitabilmente, dall'emergenza coronavirus. Così, come riporta Tuttosport, la Juventus non si ferma, come ha fatto la Serie A, almeno sul fronte trattative. C'è ancora un futuro da programmare e qualche nome circola intorno agli ambienti bianconeri. Come quello di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, già corteggiato tra agosto scorso e gennaio, che potrebbe tornare di moda a Torino: l'ultima ipotesi che si valuta, è quella di un potenziale scambio con Douglas Costa. Il brasiliano è un uomo forte per Sarri, ma i problemi fisici ne hanno condizionato nuovamente la stagione.