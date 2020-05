Due contropartite per arrivare a Paul Pogba: secondo Tuttosport, la Juventus è pronta a mettere sul piatto i cartellini di Douglas Costa e Adrien Rabiot per convincere il Manchester United. ​Proprio lo United dal canto suo ha abbassato le pretese a circa 100 milioni di euro. Ma li vuole cash, senza inserimento di contropartite. Secondo Il Corriere dello Sport i Red Devils restano interessati ad alcuni calciatori della Juve che però dovrebbero essere slegati dalla trattativa per il Polpo.