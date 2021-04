Ci sarà Szczesny a difendere i pali della Juventus del futuro, a meno di offerte di mercato. Infatti, se dovesse arrivare la cosiddetta proposta a cui non si può dire di no, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino David De Gea. Dunque non solo Gigi Donnarumma, il cui rinnovo con il Milan è più spinoso del previsto, ma anche il portiere del Manchester United. Stando a quanto riporta il Daily Star, oltre ai bianconeri ci sarebbe anche alte big del panorama europeo come Atletico Madrid e Borussia Dortmund.