Gli interessamenti per Dusan Vlahovic ancora non si sono concretizzati e la Juve aspetta. Più avanti si va e più aumentano le possibilità nel caso di un prestito. Oltre a Scamacca, il nome nuovo per l'attacco è Hugo Ekitike, 21enne arrivato al Psg un'estate fa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.